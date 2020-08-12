ائتلاف النصر يدعو الحكومة إلى تقديم شكوى ضد تركيا لدى مجلس الأمن الدولي

2020/08/12 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

على خلفية ما وصفها بالجريمة السيادية التي ارتكبتها أنقرة في العراق..



دعا ائتلاف النصر الحكومة إلى تقديم شكوى ضد تركيا لدى مجلس الأمن الدولي..

واكد الائتلاف في بيان ان الانتهاك التركي سابقة خطيرة وخروجا فجّا عن الأعراف والقوانين الدولية، وتماديا بحق العراق لا يمكن قبوله، داعياً الحكومة إلى ممارسة مسؤولياتها بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ودراسة جميع السبل للرد على هذا الاعتداء الصارخ.

وطالب الائتلاف في بيانه، القوى السياسية والفعاليات الشعبية، إلى التضامن وتوحيد الجهود للدفاع عن كرامة وسيادة الدولة، محذراً في الوقت ذاته من اللعب المزدوج والتخادم السياسي الذي يمرر الأجندات الإقليمية على حساب المصالح والسيادة العراقية.

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