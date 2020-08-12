“بوميرانج” نوع جديد من الزلازل المدمرة يحير العلماء

2020/08/12 | 13:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجد العلماء دليلا على وقوع زلزال غير مسبوق أطلقوا عليه اسم “بوميرانج” هز قاع المحيط الأطلسي في عام 2016.وأكد العلماء وجود زلزال “بوميرانج” الغامض والقوي للغاية لأول مرة في التاريخ، مما يفتح الباب أمام إمكانية حدوث أنواع أكثر تدميراً من الأحداث الزلزالية، بحسب ما ذكره موقع “Nationalgeographic”.قام الباحثون بقيادة ستيفن هيكس، عالم […]

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