الجامعة العربية: ندعم أي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية

2020/08/12 | 13:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت الجامعة العربية، الانتهاكات التركية على الاراضي العراقية مؤكدة دعمها لاي تحرك من الحكومة العراقية على الساحة الدولية.

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