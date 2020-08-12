مأزق التحفيز الأمريكي يضعف انتعاش الدولار

2020/08/12 | 13:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

يواجه الدولار، الأربعاء، صعوبات للتمسك بمكاسب حققها في الآونة الأخيرة إذ تسببت الخلافات السياسية بشأن حزمة تحفيز للاقتصاد الأمريكي في وقف انتعاشه الأحدث.

ويترقب المستثمرون أي مؤشرات على إمكانية التغلب على الجمود السياسي في واشنطن بشأن حزمة إنقاذ أخرى للاقتصاد المتضرر بفعل جائحة كورونا.

وانخفض الدولار نحو 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات عند 93.643 بعد أن تخلى عن مكاسب حققها في الجلسة الآسيوية.



وتماسك الدولار فوق أدنى مستوى في عامين والذي بلغه يوم الخميس عند 92.495.

ومن المقرر أن تظهر بيانات التضخم الأمريكي المنتظر صدورها بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش انخفاض نمو أسعار المستهلكين إلى 1.1 بالمئة على أساس سنوي من 1.2 بالمئة في يونيو حزيران.

واستمر الدولار في تحقيق مكاسب مقابل الين، إذ انخفضت العملة اليابانية قرابة 0.3 بالمئة بعد أن نزلت إلى 106.825 في وقت سابق، وهو أدنى مستوياتها منذ 24 يوليو تموز.

وضغط تحسن عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الين عبر استقطاب الاستثمارات من اليابان التي تتبنى فائدة صفرية.

واستقر الجنيه الاسترليني على الرغم من أن بيانات أظهرت أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود كبير، إذ قدمت مؤشرات على التعافي في يونيو حزيران بعض الدعم للعملة.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.6 بالمئة إلى 0.6541 دولار أمريكي بعد أن أبقى البنك المركزي للبلاد على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير لكنه فاجأ السوق بتمديد برنامجه لشراء السندات وأكد بشكل أكبر قليلا على احتمال تبني أسعار فائدة سلبية.

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