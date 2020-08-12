الاتصالات تعتزم خفض تسعيرة الانترنت مطلع الشهر المقبل

2020/08/12 | 13:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف وزير الاتصالات أركان شهاب، الاربعاء، عن وجود اجتماعات مستمرة مع الشركات لتغيير التسعيرة الجديدة للانترنت مطلع الشهر المقبل.

وقال شهاب في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" إن "عمليات الصدمة مستمرة في عملها حتى القضاء على تهريب سعات الانترنت، مؤكداً ان الوزارة سوقت سعات انترنت في نينوى بقيمة مليارين شهرياً".

واضاف أن "هناك توجه لالغاء الاشتراكات الاضعف لمشتركي خدمة الانترنت دون تحميل المواطن مبالغ اضافية".

واشار شهاب الى أن "الوزارة وجهت باسلوب الدعوة المباشرة إلى خمس شركات في العالم"، لافتا الى "الاعلان عن القرض الياباني المتوقف رغم انجازه منذ 2017".

وتابع ان "القرض الياباني يحتوي على 150 الف خط ارضي +انترنت(فايبر)، مبينا ان "خدمة الانترنت ستشهد تحسناً في نهاية العام الجاري لدى 150 الف منزل في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد".

وبين شهاب ان "هناك اجتماعات مستمرة مع الشركات لتغيير التسعيرة الجديدة في الشهر المقبل".

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