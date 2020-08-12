ديالى تعلن الشروع بـبناء 3 مستشفيات حديثة بتمويل مباشر من الصحة

2020/08/12 | 13:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت دائر ة صحة ديالى، الاربعاء، عن المباشرة ببناء 3 مستشفيات حديثة بتمويل مباشرة من قبل وزارة الصحة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الكوادر الهندسية والفنية في دائرة صحة ديالى باشرت في تنفيذ مشروع بناء 3 مستشفيات حديثة سعة الواحدة منها 50 سرير مع كافة الاجنحة والمختبرات […]

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