2020/08/12 | 13:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط عجلتين محملتين بمواد سببت هدراً بالمال العام في زرباطية وكالة تقدم الاخبارية.

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