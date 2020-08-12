جمال الكربولي : العملية السياسية اخفقت لان رعاتها كانوا ظالمين

2020/08/12 | 13:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، ان العملية السياسية اخفقت في بناء نموذج ديمقراطي حر لان رعاتها كانوا ظالمين.وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر”: “لقد اخفقت العملية السياسية في بناء نموذج ديمقراطي حر في العراق، لأن رعاتها كانوا ظالمين”.واضاف ان “هؤلاء لم يؤمنوا يوماً بالحرية ..وكان الشعب آخر اهتماماتهم”.لقد اخفقت العملية […]

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