طلبة السادس الإعدادي يغلقون مديرية تربية ميسان (صور)

2020/08/12 | 13:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أغلقت مجموعة من طلبة السادس الإعدادي اليوم الأربعاء مبنى مديرية التربية في محافظة ميسان.وأظهرت صور حصلت عليه “يس عراق” إقدام عدد من طلبة السادس الإعدادي على إغلاق مبنى تربية ميسان بلافتة كتب عليها “مغلق بأمر الطلاب حتى تنفيذ المطالب”.وحمل الطلبة شعارات تطالب باحتساب المعدل التراكمي بدل إجراء الامتحانات النهائية، خوفاً […]

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