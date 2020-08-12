وزير بحكومة عبد المهدي يفتتح شركة طيران في تركيا

2020/08/12 | 13:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورًا قالوا إنها لأحمد العبيدي، وزير الشباب والرياضة في حكومة عادل عبد المهدي التي أطاحت بها الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2019، وهو يفتتح شركة "ايرسادا" للطيران في تركيا.

أثارت صور احتفال وزير الشباب السابق بافتتاح شركة طيران جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي

وأظهرت صورًا حصل عليها "ألترا عراق"، تكشف عن احتفال وزير الشباب والرياضة السابق عن افتتاح شركة للطيران.

وأثارت تلك الصور جدلًا واسعًا وغضب من أطلع عليها من العراقيين على مواقع التواصل، وسط مطالبات بالتحقيق مع رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وطاقم حكومته.

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الصحافي عمر المنصوري يقول في تغريدة له، إن "وزير الشباب والرياضة يفتتح شركة للطيران في تركيا بعد شهرين من تركه للمنصب، حيث تسمح له بالحصول على الجنسية التركية وامتيازات للاستثمار في أنقرة وأوربا".

وتسائل: "سنة ونصف فقط في المنصب وحصل على شركة طيران، كيف لو أكمل أربع سنوات؟".

"هذه أموالكم يا عراقيين"، تحت هذه العبارة باركت الدكتورة سما، بتهكم لـ"أحمد رياض العبيدي وزير الشباب والرياضة"، قائلة إنه "من جماعة الكربولي".

فيما قال الصحافي حسام الحاج في تغريدة له، "وزير الشباب والرياضة في حكومة القناصين، يفتتح شركة للطيران بعد ترك الوزارة بشهرين".

من جانبها، كتبت المدونة خلود العبايجي، "أحمد العبيدي سنة ونصف فقط وزيرًا للشباب والرياضة في حكومة عاد عبد المهدي، يعلن عن تأسيس شركة ايرسادا للطيران والتي تمتلك خمس طائرات (vIp) ذات ثمانية مقاعد من طراز HAWKER وبكلفة تقديرية عشرة مليون دولار عن شراء الطائرات وافتتاح مقر الشركة في باكير كوي بمدينة إسطنبول".

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