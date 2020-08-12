2020/08/12 | 13:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوصى مجلس الوزراء، البرلمان بتعيين حيدر حسن الشمري، رئيساً للوقف الشيعي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



مجلس الوزراء يوصي البرلمان بتعيين حيدر الشمري رئيساً للوقف الشيعي وكالة تقدم الاخبارية.

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