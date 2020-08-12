النزاهة تطالب مؤسَّسات الدولة بإيقاف رواتب الممتنعين عن كشف ذممهم المالية

2020/08/12 | 13:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالبت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، مُؤسَّسات الدولة كافة بإيقاف صرف رواتب المكلفين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة، في حال عدم تقديمهم الاستمارة الخاصَّة بذلك خلال المُدَّة المنصوص عليها قانوناً.وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الدائرة أفادت بضرورة إيقاف صرف رواتب ومُخصَّصات المُكلَّفين (أصالةً أو وكالةً) في حال عدم كشفهم […]

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