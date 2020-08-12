النزاهة تطالب مؤسَّسات الدولة بإيقاف رواتب الممتنعين عن كشف ذممهم المالية

2020/08/12 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

طالبت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، مُؤسَّسات الدولة كافة بإيقاف صرف رواتب المكلفين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة، في حال عدم تقديمهم الاستمارة الخاصَّة بذلك خلال المُدَّة المنصوص عليها قانوناً.

وأفادت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "بضرورة إيقاف صرف رواتب ومُخصَّصات المُكلَّفين (أصالةً أو وكالةً) في حال عدم كشفهم عن ذممهم الماليَّة لعام 2020 خلال المُدَّة القانونيَّة التي حدَّدتها المادَّة (17)/ أولاً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل، لافتةً إلى أهميَّة إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره من قبل المُؤسَّسات المعنيَّة".

ونبَّهت الدائرة إلى أنَّ "المادَّة (17)/ أولاً من القانون ألزمت المُكلف بتقديم الاستمارة خلال مُدَّة (90) يوماً من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما، فضلاً عن تقديم الاستمارة السنويَّة خلال شهر كانون الثاني من كلِّ سنةٍ".

ولفتت إلى أنَّ "المادَّة (18)/ ثانياً من القانون نصَّت (لا يُصرَّفُ الراتب التقاعدي ما لم يُقدِّم ما يؤيد تقديمه الاستمارة)، فيما ألزمت المادَّة ثالثاً الجهة التي يتبع لها المُكلَّف بتزويد الهيئة بأسماء المُكلفين والمُتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشوء هذه المُتغيِّرات".

وتجدرُ الإشارة إلى أنَّ "الهيئة كانت قد أشعرت مؤسَّسات الدولة بضرورة إيقاف رواتب ومُخصَّصات المُكلفين (أصالةً أو وكالةً) في حال عدم تقديهم كشفاً بذممهم الماليَّة لعام 2020، مطالبة تلك المُؤسَّسات بأهميَّة تزويدها بقوائم أسماء ومناصب المشمولين بملء استمارة كشف الذمة والمُتغيِّرات التي تطرأ على مناصبهم من نقلٍ أو تقاعدٍ أو إعفاءٍ؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (18)/ البند ثالثاً من قانون الهيئة".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت أمانة مجلس الوزراء، الأربعاء (12 آب 2020)، تعيين حيدر حسن الشمري بمنصب رئيس ديوان الوقف الشيعي بالوكالة.





وتضمنت وثيقة صادرة عن أمين عام مجلس الوزراء، حميد الغزي، أن "مجلس الوزراء قرر بجلسته الاعتيادية الثانية عشرة

بغداد اليوم-متابعة

كشف وزير الاتصالات أركان شهاب، اليوم الأربعاء، عن وجود اجتماعات مستمرة مع الشركات لتغيير التسعيرة الجديدة للإنترنت مطلع الشهر المقبل.

وقال شهاب للوكالة الرسمية، إن "عمليات الصدمة مستمرة في عملها حتى القضاء على تهريب سعات

بغداد اليوم- ذي قار

تظاهر العشرات في محافظة ذي قار، الأربعاء (12 آب 2020)، وقاموا باغلاق مبنى ديوان المحافظة، فيما نصبوا سرادق الاعتصام أمام المبنى.

وقال أحد المتظاهرين في حديث لمراسل (بغداد اليوم)، إن "المحتجين أغلقوا مبنى ديوان محاف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة تطالب مؤسَّسات الدولة بإيقاف رواتب الممتنعين عن كشف ذممهم المالية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النزاهة تطالب مؤسَّسات الدولة بإيقاف رواتب الممتنعين عن كشف ذممهم المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).