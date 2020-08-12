بالوثيقة.. تعيين رئيس جديد لديوان الوقف الشيعي بالوكالة

2020/08/12 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت أمانة مجلس الوزراء، الأربعاء (12 آب 2020)، تعيين حيدر حسن الشمري بمنصب رئيس ديوان الوقف الشيعي بالوكالة.





وتضمنت وثيقة صادرة عن أمين عام مجلس الوزراء، حميد الغزي، أن "مجلس الوزراء قرر بجلسته الاعتيادية الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ 4 من الشهر الحالي، التوصيلة لمجلس النواب بتعيين حيدر حسن الشمري بمنصب رئيس ديوان الوقف الشيعي".

وأظهرت الوثيقة، أن "تكليف المشار إليه آنفا بمهمات رئيس ديوان الوقف الشيعي لحين تعيينه أصالة".

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