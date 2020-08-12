العمليات المشتركة: قادرون على التعامل مع أي خطر.. وننسق مع أربيل لمعرفة أسباب العدوان التركي

2020/08/12 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الأربعاء، إن العمليات المشتركة تعتبر الاعتداء التركي على القوات العراقية عملا عدوانياً، مؤكداً قدرتها على التعامل مع أي خطر يواجه العراق.

وذكر الخفاجي في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، أن "قيادة العمليات المشتركة، تعقد اجتماعات مهمة مع إدارة إقليم كردستان لمعرفة أسباب الاعتداء التركي على قوات حرس الحدود العراقية".

وأضاف، أن "هناك مشكلة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني ولا يجوز استخدام الأراضي العراقية لتصفية الحسابات التركية"، مبينا أن "العمليات المشتركة تعتبر الاعتداء التركي عملاً عدوانياً وتمتلك إمكانية التعامل مع أي خطر يواجه العراق".

وتابع الخفاجي، أن "العمليات المشتركة تلتزم بما يصدر عن القائد العام للقوات المسلحة"، مبينا أن "وزير الدفاع التركي كان سيناقش موضوع حزب العمال الكردستاني خلال زيارته الملغاة إلى بغداد".

وقالت خلية الإعلام الأمني، أمس الثلاثاء، في بيان، إن "اعتداء تركيا سافراً جرى من خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان وتسببت في استشهاد آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الاولى وامر الفوج الثالت/ اللواء الثاني وسائق العجلة".

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