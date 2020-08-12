الدعم الدولي يرفع مخزون لبنان من القمح

2020/08/12 | 13:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال راؤول نعمة وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال إن لبنان لديه قمح يكفي لتغطية أربعة أشهر من الاستهلاك، سواء في المخزونات الحالية أو في شحنات من المتوقع أن تصل إلى البلاد في آب.

وقال الوزير للصحفيين في القصر الرئاسي في بعبدا قرب بيروت إن لبنان لديه 30 ألف طن من القمح في المخزونات وإن من المتوقع وصول 110 آلاف طن إلى البلاد في الأسبوعين القادمين.

وأضاف أن الحكومة التي استقالت يوم الاثنين وتتولى تصريف الأعمال حاليا ستُبقى على الدعم للسلع الأساسية.

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