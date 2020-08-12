رسمياً.. برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا

2020/08/12 | 13:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن نادي برشلونة اليوم الأربعاء إصابة أحد لاعبيه رسمياً بفيروس كورونا المستجد.وقال النادي في بيان: “بعد اختبارات PCR التي أجريت بعد ظهر أمس الثلاثاء على تسعة لاعبين من المقرر أن يبدأوا فترة الإعداد للموسم الجديد، ثبت أن أحدهم مصاب بفيروس كورونا”.وأضاف البيان الذي تناقلته المواقع الرياضية: “لا تظهر على اللاعب […]

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