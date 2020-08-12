2020/08/12 | 13:59 - المصدر: السومرية نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيارة الكاظمي المرتقبة لواشنطن مطالب وضغوط مبكرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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