سلاماً لبنان ....سلاماً بيروت - صبحي مبارك مال الله

2020/08/12 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبحي_مبارك_مال_الله لقد كشف الإنفجار المروع والهائل في مرفأ بيروت ، هشاشة النظام السياسي الطائفي وعمق الأزمة البنيوية ،المتراكمة وفشل الحكومة اللبنانية في الإستجابة لمطالب الشعب وعجز مؤسسات الدولة على معالجة الأزمات وحل التعقيدات التي أفرزها النظام السياسي .



لقد كان الإنفجار مدمر ورهيب حيث ذكرّنا بالإنفجارات النووية التي تسببت في قتل مئات الآلاف من البشر و الآلاف من الجرحى والمفقودين في نهاية الحرب العالمية الثانية ......





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