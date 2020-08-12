خبير يحذّر: الأطفال قد ينقلون كورونا مثل نزلات البرد!

2020/08/12 | 14:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أطلق أحد خبراء علم الطب تحذيراً من إمكانية نقل عدوى كورونا من خلال الأطفال بسهولة نقل نزلات البرد.وقال الأستاذ السابق في كلية الطب بجامعة هارفارد ويليام هاسيلتين إن “الأطفال قد يكون لديهم القدرة على نقل عدوى مرض كورونا المستجد بالسهولة ذاتها التي ينقلون فيها نوعاً آخر من فيروسات كورونا، أي نزلات […]

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