عشية انتهاكات تركيا.. العراق يرسل تعزيزات إلى الحدود

2020/08/12 | 14:11 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤولون عراقيون، الأربعاء، إرسال تعزيزات على الحدود مع تركيا، وذلك بعد انتهاكات أنقرة الأخيرة لسيادة بلادهم عبر خرق الحدود بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 3 من قوات الحرس، بينهم ضابطان كبيران.وجاء هذا

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