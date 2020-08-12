ما لا يمكن رفضه، وما لا يمكن الأخذ به من ارث لينين - رشيد غويلب

2020/08/12 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب بقلم: ميشائيل بري*ترجمة: رشيد غويلبفي ليلة السابع على الثامن من نوفمبر 1917 (شهر اكتوبر وفق التقويم الروسي) عندما كان واضحا ان الحكومة المؤقتة في بتروغراد قد اسقطت، قال لينين الى تروتسكي وبالالمانية: "هنا يمكن ان يصاب المرء بالدوار".



لقد تحقق الهدف الكبير، هكذا رأى البلاشفة، البلاشفة يسيطرون على السلطة في واحد من البلدان المؤثرة في هذا العالم.



ويقال ان لينين رقص في الثلج، عندما صمدت هذ ......





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