مؤسسة الشهداء: إنجاز الحزمة الأولى من أسماء شهداء تشرين

2020/08/12 | 14:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في مؤسسة الشهداء إنجاز الحزمة الاولى من أسماء الشهداء والمصابين الذين سقطوا في تظاهرات تشرين الاول.

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