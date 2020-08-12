الغانمي : الحكومة حريصة على تحقيق الأمن والارتقاء بمستوى الخدمات

2020/08/12 | 14:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي حرص الحكومة على تحقيق الأمن والارتقاء بمستوى الخدمات.

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