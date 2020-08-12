النهج الوطني : الكاظمي ما زال يتعاطى مع الأزمات بعقلية الناشط الإعلامي

2020/08/12 | 14:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- قال النائب عن كتلة النهج الوطني البرلمانية حسين العقابي، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ما زال يتعاطى مع الأزمات بعقلية الناشط الإعلامي رغم مرور 100 يوم على عمر الحكومة.واوضح العقابي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، انه “بعد انقضاء ١٠٠ يوم من عمر حكومة مصطفى الكاظمي، ومع أن الإنصاف […]

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