2020/08/12 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قبل يوم من زفافها.. حادث يودي بحياة فتاة كانت في طريقها لإكمال عقد الزواج بالديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قبل يوم من زفافها.. حادث يودي بحياة فتاة كانت في طريقها لإكمال عقد الزواج بالديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).