تكليف حيدر الشمري بمهام رئاسة ديوان الوقف الشيعي وكالة + وثيقة

2020/08/12 | 14:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- قرر مجلس الوزراء التوصية الى مجلس النواب بتعيين حيدر حسن الشمري رئيسًا لديوان الوقف الشيعي ، على ان يتم تكليفه بمهام رئيس الديوان حاليا لحين تعيينه اصالة .يذكر ان الشمري يشغل حاليا ادارة الامانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة ، وهو نائب سابق عن كتلة ائتلاف دولة القانون ، وكان عضوا في لجنة […]

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