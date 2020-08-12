خطوة واحدة تفصل ميمي عن باشاك شهير التركي

2020/08/12 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر مقرب من نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، مهند علي “ميمي”، ان الأخير بات على بعد خطوة واحدة من التوقيع لفريق باشاك شهير التركي.وقال المصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “إدارة نادي باشاك شهير التركي، اقتربت كثيراً من حسم صفقة ضم مهاجم المنتخب الوطني العراقي مهند علي”.وأضاف ان “إدارة النادي […]

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