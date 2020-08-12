الحشد الشعبي يبدأ خطة “الاطواق المبكرة” لتأمين عودة نازحيي 18 قرية محررة بديالى

2020/08/12 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، عن بدء الحشد الشعبي خطة الاطواق المبكرة لتأمين عودة نازحيي 18 قرية محررة في المحافظة.وقال مدير ناحية السعدية (60كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” 550 اسرة نازحة تقرر رسميا بدء عودتها الى منازلها في 18 قرية محررة ضمن حوض امام ويس شرقي […]

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