2020/08/12 | 14:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميشال حايك يرعب اللبنانيون في تنبؤ جديد يتخوف اللبنانيون من تنبؤات الفلكي، ميشال حايك، التي تنذر بحدث ضخم سيقع في لبنان في عيد “أحد القديسين” أو “عيد السيدة” الذي يصادف ليل 14- 15 من شهر آب الجاري.ورأى حايك في حديث لصحيفة “لوريان لوجور” أن حدثا كبيرا سيقع في لبنان ويتزامن مع عيد أحد القديسين، […]

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