الجامعة العربية: ندعم أي تحرك يقوم به العراق ضد تركيا

2020/08/12 | 14:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الانتهاكات العسكرية التركية، في مناطق شمالي العراق ضد مواقع حزب العمال الكردستاني، فيما طالب البرلمان العربي، مجلس الأمن بالتحرك العاجل لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على العراق.

قالت الجامعة العربية إننا ندعم أي تحرك تقوم به الحكومة العراقية بعد الانتهاكات التركية

وبحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، وتابعها "ألترا عراق"، أن "الجامعة العربية تدين الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية".

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وقالت الجامعة العربية، "ندعم أي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية"

في السياق، طالب البرلمان العربي، مجلس الأمن بالتحرك العاجل لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على العراق.

قال رئيس البرلمان مشعل بن فهم السُّلمي في بيان، تابعه "ألترا عراق"، إن "هذه الأعمال العدائية السافرة والخروقات العسكرية المتكررة التي تقوم بها القوات التركية على الأراضي العراقية تُعد تعديًا خطيرًا على سيادة جمهورية العراق، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعدم احترام لعلاقات حُسن الجوار".

وأكد السلمي "تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع العراق في الحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه ودعمه في كل ما يتخذه من إجراءات وتدابير للدفاع عن سيادته والتصدي لأي اعتداء على أراضيه، معربًا عن "استعداد البرلمان العربي للعمل مع مجلس النواب العراقي لحشد التأييد والدعم الإقليمي والدولي لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية".

طالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لإيقاف الاعتداءات التركية على سيادة العراق

وطالب رئيس البرلمان العربي "مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على سيادة جمهورية العراق حفاظًا على الأمن والسلم في المنطقة".

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