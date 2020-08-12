العراق يعلن تسعيرة جديدة للإنترنت

2020/08/12 | 14:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الاتصالات العراقي، أركان شهاب، عن وضع تسعيرة جديدة لباقات الإنترنت في البلاد....

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