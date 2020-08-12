ترامب: إذا فاز بايدن على الأمريكيين

2020/08/12 | 14:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن على الشعب الأمريكي تعلم اللغة الصينية، حال فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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