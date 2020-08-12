العراق يرسل تعزيزات عسكرية واسلحة ثقيلة على الحدود مع تركيا

2020/08/12 | 14:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [العراق_اين]ارسل العراق، الأربعاء، تعزيزات عسكرية للانتشار على الحدود التركية، بعد يوم، بعد مقتل ضابطين خلال الهجوم تركي بطائرة مسيرة في إقليم كوردستان حيث تقصف تركيا مواقع حزب العمال الكوردستاني.

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