العثور على طبيب بالعقد السادس من عمره منتحراً داخل منزله في السليمانية

2020/08/12 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-السليمانية

أفاد مصدر أمني من محافظة السليمانية، الأربعاء (12 آب 2020)، بالعثور على طبيب في العقد السادس من عمره منتحراً داخل منزله في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الطبيب المختص بالأنسجة الدماغية والعمود الفقري، د.



ياسين طاهر، أقدم على الانتحار قبل ظهر اليوم في الطابق الثاني بمنزله، بمنطقة توي ملك في السليمانية".

وأضاف، أن "الطبيب المنتحر يبلغ من العمر 68 عاما، وهو متزوج وله ثلاثة أولاد"، مشيراً إلى أنه "انتحر اليوم عندما كان أطفاله وزوجته خارج المنزل".





وأوضح، أن "الشرطة في محافظة السليمانية، شرعت بفتح تحقيق، لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع".

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر محلي من محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، بمصرع فتاة بعد غرق سيارة تقلهم مع خطيبها في طريقهم لإكمال إجراءات زواجهم.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حادث غرق سيارة تقل شاب مع خطيبته في شط السنية في الديو

بغداد اليوم- بغداد

طالبت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، مُؤسَّسات الدولة كافة بإيقاف صرف رواتب المكلفين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة، في حال عدم تقديمهم الاستمارة الخاصَّة بذلك خلال المُدَّة المنصوص عليها قانوناً.

وأفاد

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت أمانة مجلس الوزراء، الأربعاء (12 آب 2020)، تعيين حيدر حسن الشمري بمنصب رئيس ديوان الوقف الشيعي بالوكالة.





وتضمنت وثيقة صادرة عن أمين عام مجلس الوزراء، حميد الغزي، أن "مجلس الوزراء قرر بجلسته الاعتيادية الثانية عشرة

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