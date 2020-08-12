مؤشرات مقلقة.. مستشار الكاظمي يكشف قيمة العجز في رواتب الموظفين وسبب عدم إنجاز موازنة 2020

2020/08/12 | 14:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف هشام داود، مستشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن سبب عدم إنجاز موازنة عام 2020، وقيمة العجز المالي في ملف رواتب الموظفين.وقال داود في مقابلة متلفزة تابعتها “يس عراق” إن “الحكومة الحالية لم تستطع إنجاز موازنة لعام 2020 بسبب ملفات ملحّة، ومن الواجب إيجاد حلول لإنجاز موازنة 2021”.وكان مجلس […]

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