2020/08/12 | 14:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الصحة ميخائيل موراشكو قوله اليوم الأربعاء إن المزاعم بأن لقاح فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 الروسي غير آمن لا أساس لها من الصحة ومدفوعة بالمنافسة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أمس الثلاثاء إن بلاده أصبحت أول دولة تمنح الموافقة التنظيمية للقاح لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا: مزاعم خطر لقاح كورونا لا أساس لها وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: مزاعم خطر لقاح كورونا لا أساس لها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا: مزاعم خطر لقاح كورونا لا أساس لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).