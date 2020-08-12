2020/08/12 | 15:01 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعد لمجرد: لهذا السبب أحترم الشعب اللبناني (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/12 | 15:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعد لمجرد: لهذا السبب أحترم الشعب اللبناني (فيديو)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعد لمجرد: لهذا السبب أحترم الشعب اللبناني (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).