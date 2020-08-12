2020/08/12 | 15:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها تقوم بتنسيق الجهود مع روسيا وعلمائها بشأن اللقاح الروسي المبتكر مؤخرا واحتمال اعتماده من قبلها بعد الدراسات العلمية الإضافية عليه.وفي تصريحات صحفية قالت المنظمة، “نحن على تواصل مستمر مع العلماء والأطباء الروس ونتطلع إلى التعاون وهناك فرصة جدية لدراسة هذا اللقاح المعلن مؤخرا وفي حال أثبت نجاحه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية تُعلّق على احتمالية اعتماد اللقاح الروسي وتشير الى اخضاعه للدراسة وكالة تقدم الاخبارية.

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