وزير الثقافة يتعهد بإيجاد صيغٍ مناسبةٍ لعمل خريجي أقسام السياحة

2020/08/12 | 15:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، بإيجاد صيغٍ مناسبةٍ لضمان عمل خريجي أقسام السياحة.

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