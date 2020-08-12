تشكيل لجان فنية للمباشرة بصرف التخصيصات المقرة لمحافظة ذي قار

2020/08/12 | 15:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الحكومة المحلية في ذي قار تشكيل لجان فنية لغرض المباشرة بصرف التخصيصات المالية التي اقرها مجلس الوزراء.

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