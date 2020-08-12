2020/08/12 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الأربعاء، وفاة 129 شخصا وتسجيل 5102 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية، "ارتفعت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى 15260 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين 902701".

وقال المركز الروسي لمكافحة كورونا، إن "7123 مصابا شفوا خلال اليوم الماضي، ما يرفع عدد الأشخاص الذين تعافوا حتى الآن إلى 710298".





وأوضح المركز، أن "27.5% من الإصابات، التي تم تسجيلها خلال اليوم الماضي لم تكن لديها أي عوارض للمرض".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الأربعاء (12 آب 2020)، تسجيل 16 وفاة وأكثر من 550 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "إقليم كردستان سجل وفاة 16 مصاباً

بغداد اليوم-بغداد

نعت نقابة أطباء العراق، الأربعاء (12 آب 2020)، طبيباً بعد وفاته بفيروس كورونا المستجد في مدينة الطب وسط بغداد.

وذكرت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "النقابة تتقدم بالتعازي والمواساة للأسرة الطبية برحيل الزميل ال

بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء (12 آب 2020)، أنها لا تمتلك معلومات عن تكلفة اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنها ستقوم باستيراده في حال أثبتت فعاليته.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح صحفي، إن "ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خلال يوم واحد.. روسيا تسجل 129 وفاة وأكثر من 5100 إصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خلال يوم واحد.. روسيا تسجل 129 وفاة وأكثر من 5100 إصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).