2020/08/12 | 15:27 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمين سر نادي القوة الجوية وليد الزيدي: ادارة الشرطة تفتقد للمهنية والروح الرياضية بإبرام التعاقدات وتجاوزاتها بحق نادينا تكررت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين سر نادي القوة الجوية وليد الزيدي: ادارة الشرطة تفتقد للمهنية والروح الرياضية بإبرام التعاقدات وتجاوزاتها بحق نادينا تكررت) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين سر نادي القوة الجوية وليد الزيدي: ادارة الشرطة تفتقد للمهنية والروح الرياضية بإبرام التعاقدات وتجاوزاتها بحق نادينا تكررت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).