الفتح: جلسات استثنائية تنطلق الاسبوع المقبل لتمرير قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية

2020/08/12 | 15:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… أعلن تحالف الفتح، الاربعاء، عن بوادر لعقد جلسات استثنائية تنطلق الاسبوع المقبل لتمرير قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية بعد استكمال الاتفاقات بين هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل على عقدها.وقال النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي لـ /المعلومة/ إن “الامور الفنية واللوجستية جميعها مهيئة لعقد جلسات البرلمان وتمرير القوانين المهمة خاصة التي تطلبها المفوضية لإجراء الانتخابات المبكرة”.[…]

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