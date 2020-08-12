مانشستر يونايتد يسعى لضم نجم برشلونة بأي ثمن

2020/08/12 | 15:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكدت “سبورت” الإسبانية قيام مدرب مانشستريونايتد الإنجليزي بتوصية إدارة النادي، بالتفاوض مع برشلونة لضم، أنسو فاتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بأي ثمن.وأصبح المدرب، أولي غونار سولشاير، في ورطة كبيرة بشأن تدعيم فريقه في الخطوط الأمامية، بعد رفض بوروسيا دورتموند الألماني التخلي عن جناحه، جادون سانشو، مؤخرا.وأبدى مانشستر استعداده لرفع العرض […]

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