أوبك تخفّض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 4- % .. والطلب على النفط أيضاً

2020/08/12 | 15:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عن خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 4-% في عام 2020، كاشفاً عن توقعاته بالنسبة للطلب على النفط عالمياً ولدى دول أوبك.وجاء تقرير أوبك الشهري كما يلي : – خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 4-% في 2020 – خفض توقعات نمو الطلب على […]

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