الاتحاد العراقي ينعى “رامبو العراق” بوفاته في كورونا

2020/08/12 | 15:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، وفاة “رامبو العراق” أحد ابطال اللعبة في البلاد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.ونعى الاتحاد في منشور على صفحته في فيسبوك “وفاة أحد ابطال العراق الدولي الكابتن محمد الموسوي إثر إصابته بفايروس كورونا”.في المقابل، ذكرت وسائل اعلام عراقية أن نجم منتخب كرة القدم العراقي السابق ناظم شاكر أصيب بفيروس […]

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