الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على أربعة ارهابيين في الموصل

2020/08/12 | 15:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، القبض على أربعة من الرؤوس التي تدير خلايا نائمة في عدة مناطق بالموصل.وقالت الاستخبارات في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة والجرأة في التنفيذ تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة في الفرقة ( قيادة عمليات نينوى) …

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