الموقف الوبائي اليومي : العراق يواصل عبوره 3 آلاف إصابة بكورونا.. وانخفاض في الوفيات

2020/08/12 | 15:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا المستجد بحسب ما أعلنته وزارة الصحة والبيئة اليوم الأربعاء 12 آب 2020: سجلت وزارة الصحة 3441 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالآتي: بغداد الرصافة 207 بغداد الكرخ 311 مدينة الطب 98 النجف 154 السليمانية 108 أربيل 389 دهوك 69 كربلاء 287 كركوك 220 ديالى […]

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