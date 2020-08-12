2020/08/12 | 15:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت "غوغل" إطلاق نظام إنذار بالهزات الأرضية مخصصاً للهواتف المحمولة المزودة نظام التشغيل أندرويد في كاليفورنيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوغل تطلق نظام إنذار بالهزات الأرضية عبر الهواتف المحمولة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوغل تطلق نظام إنذار بالهزات الأرضية عبر الهواتف المحمولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).